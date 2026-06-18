Гэвин Ньюсом заявил о расследовании Минюста США и обвинил Дональда Трампа в политическом преследовании

Photo: Ruslan Gurzhiy/SlavicSac.com

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что он и его супруга оказались в центре федерального расследования Министерства юстиции США по инициативе президента Дональда Трампа.

В опубликованном заявлении Ньюсом утверждает, что федеральные агенты запрашивают документы у его окружения и проводят масштабную проверку без конкретных обвинений. По его словам, это является политически мотивированным давлением на фоне возможного участия в будущих президентских выборах.

«Они не нашли преступлений — они просто пытаются их найти», — заявил губернатор, назвав происходящее злоупотреблением властью и использованием государственных структур в политических целях.

Ньюсом также сообщил, что, по его данным, проверка затронула его семью, включая супругу Дженнифер Сибел Ньюсом, что он назвал недопустимым давлением.

Губернатор резко раскритиковал администрацию, заявив, что Министерство юстиции используется для преследования политических оппонентов и критиков власти.

Он подчеркнул, что не намерен отступать и готов к дальнейшему расследованию, заявив: «Нам нечего скрывать».

Официальных комментариев от Министерства юстиции США и Белого дома на момент публикации не поступало.