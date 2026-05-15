СМИ: заключённые камеры смертников в Калифорнии используют государственные планшеты для просмотра порно

В Калифорнии разгорелся скандал вокруг программы цифрового оснащения тюрем: по данным ряда американских СМИ, некоторые заключённые, ожидающие смертной казни, используют выданные государством планшеты для просмотра порнографии и обхода ограничений безопасности.

Как сообщается, устройства были предоставлены заключённым в рамках многомиллионной программы модернизации пенитенциарной системы, инициированной администрацией губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Планшеты предназначались для образовательных программ, связи с родственниками, доступа к юридическим материалам и цифровым сервисам.

Однако, согласно публикациям, некоторые заключённые нашли способы обходить встроенные ограничения и получать доступ к контенту для взрослых. В отдельных сообщениях также утверждается, что устройства использовались для неподобающего общения в интернете, что вызвало дополнительные вопросы о контроле и безопасности.

Критики программы заявляют, что финансируемые налогоплательщиками технологии используются не по назначению, и требуют усилить контроль за цифровыми устройствами в тюрьмах. Сторонники реформы, в свою очередь, утверждают, что доступ к технологиям помогает снижать напряжённость в исправительных учреждениях и способствует реабилитации.

Официальные представители пенитенциарной системы Калифорнии публично не комментировали детали обвинений, однако тема уже вызвала широкий резонанс и политические споры в штате.







