В штате Вашингтон соседей обвинили в вырубке 142 деревьев в заповедном лесу

В пригороде Сиэтла разгорелся необычный скандал: власти округа Кинг подали иск против нескольких владельцев дорогих домов, которых подозревают в незаконной вырубке более 140 деревьев в охраняемом лесу — предположительно ради более живописного вида на гору West Tiger Mountain.

Согласно иску, поданному в Верховный суд округа Кинг, в марте 2025 года владельцы домов в Иссакуа или нанятые ими рабочие без разрешения проникли на территорию природного парка Grand Ridge Park и срубили, обрезали или серьезно повредили около 142 деревьев.

Речь идет не о нескольких кустах: среди поврежденных деревьев — дугласовы пихты, кедры, ели и клёны. Некоторые были полностью срублены, другим удалили верхушки или нижние ветви — практика, которая может привести к медленной гибели дерева.

Среди ответчиков — Влад и Джессика Попач, Сэм и Лора Каннингем, а также Джули Се и её компания Hsieh Investments Washington III, LLC. По версии округа, около 22 марта 2025 года они или нанятые ими подрядчики без разрешения проникли на территорию парка и провели вырубку и обрезку деревьев.

Особенно возмутило власти то, что работы, по версии округа, проводились в экологически опасной зоне со склонами, подверженными эрозии и оползням. Одно из срубленных деревьев, как утверждается, едва не вылетело на дорогу, создавая угрозу для прохожих и автомобилей.

В иске прямо говорится: после исчезновения деревьев владельцы соседних домов могли получить значительно лучший вид на гору, а значит — потенциально повысить стоимость недвижимости.

Теперь округ требует с ответчиков компенсацию, которая может исчисляться миллионами долларов. Предварительная оценка ущерба уже превышает $2,3 млн, а по законам штата сумма может быть взыскана в тройном размере. Кроме того, власти хотят через суд запретить соседям любые работы рядом с парком.

По оценке округа, — даже если лес удастся восстановить, на возвращение территории к прежнему виду могут уйти десятилетия или даже поколения.