Дана Уильямсон, бывшая помощница губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и политического деятеля Хавьера Бесерры, признала вину по трём из 23 пунктов обвинения в федеральном деле о коррупции.

По данным следствия, дело связано с финансовыми махинациями и злоупотреблениями, в рамках которых, как утверждается, были похищены средства, связанные с политическими и избирательными кампаниями.

Судебные материалы указывают, что обвинения касались сложной схемы хищения и перераспределения денег через связанных лиц и консультантов. Расследование велось на федеральном уровне.

Уильямсон стала одной из ключевых фигуранток дела, которое привлекло внимание на фоне политической активности Хавьера Бесерры, участвующего в губернаторской гонке в Калифорнии.