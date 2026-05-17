Один из крупнейших налётов дронов: Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке

В ночь на 17 мая Москва и Московская область подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников с начала войны. По данным российских властей, силы ПВО отражали массированный налёт в течение нескольких часов.

Минобороны России заявило, что за ночь над территорией страны были перехвачены и уничтожены более 550 беспилотников, часть из которых направлялась в сторону столичного региона. По сообщениям российских СМИ и местных властей, только на подлёте к Москве были сбиты десятки дронов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о гибели трёх человек и более десяти пострадавших. Повреждения зафиксированы в ряде населённых пунктов Подмосковья, где, по словам жителей, были слышны взрывы и работа систем противовоздушной обороны.

Российские власти не уточнили, какие именно объекты могли быть целью атаки. Между тем украинские источники и военные паблики называют удар частью кампании по поражению военной и логистической инфраструктуры в глубине территории России.

На фоне атаки в ряде аэропортов Московского авиаузла временно вводились ограничения на полёты, а жители столицы сообщали о перебоях и звуках взрывов в различных районах города.

Атака стала одной из крупнейших по масштабу для московского региона за последние полтора года и произошла на фоне продолжающейся эскалации ударов беспилотниками между Россией и Украиной.