Российские удары по объектам американских компаний на территории Украины становятся все более системными, сообщают западные и украинские СМИ. Под атаки уже попали предприятия и инфраструктура, связанные с Cargill, Coca-Cola, Boeing, Philip Morris International и другими крупными корпорациями.

По данным The New York Times и украинских источников, российские силы наносят удары не только по промышленным объектам на востоке страны, но и по предприятиям в западных регионах Украины, которые ранее считались относительно безопасными.

Среди наиболее резонансных эпизодов — удар по офису Boeing в Киеве, атака на зерновой терминал Cargill и повреждение объектов, связанных с Coca-Cola под Киевом.

Украинские власти и представители американского бизнеса считают, что подобные атаки могут быть попыткой сорвать иностранные инвестиции и продемонстрировать высокие риски ведения бизнеса в Украине во время войны.

В Москве официально не заявляли о целенаправленных ударах именно по американским компаниям. Российская сторона традиционно утверждает, что атакует объекты, связанные с военной инфраструктурой, логистикой и оборонной промышленностью Украины.