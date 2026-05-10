В Южной Калифорнии за выходные зафиксирована серия сотен землетрясений, из-за которых подземные толчки ощутили около 200 тысяч человек. По данным Геологической службы США, в округе Империал возник сейсмический рой, составивший более 300 отдельных событий.

Наиболее сильные толчки достигали магнитуды до 4,7 и ощущались в районе города Браули и близлежащих пустынных территорий. Местные жители сообщали о заметной тряске, однако сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Сейсмическая активность началась в пятницу и продолжалась на протяжении выходных, периодически усиливаясь. Ученые продолжают наблюдение за регионом, предупреждая о возможных повторных толчках.

Округ Империал находится в одной из наиболее активных сейсмических зон штата, однако столь продолжительные серии землетрясений остаются предметом отдельного внимания специалистов.