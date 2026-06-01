Трагическая авария на межштатной автомагистрали I-95 в штате Вирджиния унесла жизни пяти человек, включая семью выходцев из Молдовы, проживавшую в штате Массачусетс. ДТП произошло ранним утром 29 мая в округе Стаффорд.

По данным полиции, в аварии участвовали чартерный автобус, внедорожник и еще несколько автомобилей. В результате столкновения погибли 45-летний Дмитрий Дончев, его супруга Екатерина Дончева, 44 года, а также их дети — 14-летняя Эмили и 7-летний Марк. Семья находилась в автомобиле Acura, который после столкновения загорелся. Погибла также 25-летняя Присцилла Мафалда из города Вустер, находившаяся в другом автомобиле.

Еще 44 человека были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Водителю автобуса предъявлены обвинения по двум эпизодам непредумышленного убийства. Обстоятельства аварии расследует Национальный совет по безопасности на транспорте.

Как рассказали родственники погибших NBC, семья Дончевых направлялась на свадьбу родственников в Южную Каролину. По словам племянницы Дмитрия Дончева Каролины Бублик, семья решила ехать на автомобиле, чтобы привезти на торжество домашнюю выпечку, приготовленную Екатериной, а также потому, что глава семьи предпочитал ночные поездки.

«Он говорил, что ночью на дорогах меньше машин и ему так удобнее. Дмитрий всю жизнь работал в ночные смены и чувствовал себя уверенно за рулем именно в это время», — рассказала Бублик.

Семья переехала в Соединенные Штаты из Молдовы в 2008 году и поселилась в городе Гринфилд, штат Массачусетс. Дмитрий работал медбратом в отделении психического здоровья медицинского центра.

Семья являлась активными прихожанами русской баптистской церкви Гринфилда. После трагедии друзья и члены церковной общины организовали сбор средств на транспортировку тел погибших из Вирджинии в Массачусетс и покрытие расходов на похороны.