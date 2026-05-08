Администрация Дональда Трампа объявила о публикации первых ранее засекреченных материалов об НЛО и неопознанных аномальных явлениях (UAP). Документы размещены на специальном сайте WAR.GOV/UFO и будут публиковаться поэтапно.

В проекте под названием PURSUE участвуют Белый дом, Национальная разведка США, ФБР, NASA, Министерство энергетики и другие американские спецслужбы и ведомства.

Власти заявляют, что американцы впервые получили «неограниченный доступ» к рассекреченным видео, фотографиям и документам правительства США, связанным с НЛО. При этом подчёркивается, что часть материалов ещё не была полностью изучена аналитиками.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что публикация должна положить конец многолетним спекуляциям вокруг НЛО и обеспечить «беспрецедентную прозрачность». Директор Национальной разведки Тулси Габбард сообщила, что это только начало масштабной программы по рассекречиванию подобных материалов.

Глава ФБР Кэш Патель заявил, что ведомство продолжит участвовать в публикации документов, а NASA пообещало «следовать данным и делиться тем, что удастся узнать».

В Белом доме заявили, что решение о публикации файлов принято по распоряжению президента Дональда Трампа «в интересах полной прозрачности».