В США предъявлены обвинения 30 фигурантам в рамках масштабной международной схемы инсайдерской торговли, которая, по данным следствия, в течение почти десяти лет принесла десятки миллионов долларов незаконной прибыли.

Как сообщили федеральные прокуроры в Бостоне, участники схемы — среди которых корпоративные юристы и финансовые посредники — получали доступ к конфиденциальной информации о почти 30 сделках по слияниям и поглощениям, похищая данные из ведущих юридических фирм, включая компанию, базирующуюся в штате Массачусетс.

По данным следствия, информация использовалась для торговли акциями до публичного объявления сделок. В ряде случаев к схеме были привлечены посредники, которые передавали данные дальше по цепочке, чтобы скрыть источник утечки. Также использовались офшорные счета, подставные компании и зашифрованные каналы связи.

Всего по делу арестованы 19 человек, которые должны предстать перед федеральными судами в Лос-Анджелесе, Форт-Лодердейле и Нью-Йорке. Двое фигурантов, находящихся в России и Израиле, объявлены в розыск.

Среди обвиняемых — десятки лиц из США, а также граждане России и Израиля. Им вменяются сговор с целью мошенничества с ценными бумагами, инсайдерская торговля, отмывание денег, а также дача ложных показаний и препятствование правосудию.

По версии прокуратуры, один из ключевых участников схемы, корпоративный юрист, получал доступ к внутренним документам юридических фирм и передавал закрытую информацию в обмен на «откаты», которые могли достигать сотен тысяч долларов.

Следствие утверждает, что участники схемы пытались скрыть свою деятельность с помощью кодовых сообщений, одноразовых телефонов и личных встреч с отключёнными устройствами.

Расследование продолжается. Обвиняемые считаются невиновными до решения суда.