Во Флориде возбуждено уголовное дело против 43-летнего уроженца Тбилиси Георгия Кимеридзе, обвиняемого в крупной автомобильной афере. Согласно материалам суда округа Броуард, ему предъявлено обвинение в краже первой степени, относящейся к категории тяжких преступлений.

По данным следствия, в апреле 2026 года подозреваемый был задержан в городе Халландейл-Бич. Расследование показало, что он может быть причастен к схеме хищения дорогостоящих автомобилей с использованием фиктивных транспортных компаний. Подобные схемы, как отмечают правоохранительные органы, в последнее время участились в США.

В центре дела — попытка незаконного завладения автомобилем Ferrari Purosangue 2024 года выпуска стоимостью около 500 тысяч долларов. По версии следствия, злоумышленники оформляли заказы на перевозку автомобилей через подставные компании, после чего перевозчики, возможно, даже не подозревая о преступлении, передавали машины лицам, выдававшим себя за законных получателей.

Детективы вели наблюдение за транспортировкой и зафиксировали момент передачи ключей от автомобиля Кимеридзе. После этого он был задержан на месте. По данным полиции, при допросе он не смог объяснить законные основания получения автомобиля и сослался на контакт в мессенджере Telegram.

В случае признания вины обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы.