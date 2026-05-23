Власти Южной Калифорнии объявили обязательную эвакуацию примерно для 40 тысяч жителей округа Ориндж после утечки опасного химического вещества на промышленном объекте в городе Гарден-Гроув. По данным экстренных служб, существует риск взрыва крупного резервуара с токсичным веществом, температура внутри которого продолжает повышаться.

Инцидент произошёл на предприятии, связанном с аэрокосмическим производством. По словам представителей пожарных служб и управления по чрезвычайным ситуациям, повреждённый химический резервуар может либо разрушиться, либо взорваться, если специалистам не удастся стабилизировать ситуацию.

Эвакуационные приказы затронули районы вокруг предприятия, включая части городов Гарден-Гроув и Стэнтон. В зоне риска оказались жилые кварталы, школы и коммерческие объекты. Несколько учебных заведений временно закрыты, а для эвакуированных жителей открыты центры временного размещения.

Пожарные расчёты и специалисты по опасным материалам продолжают круглосуточную операцию по охлаждению резервуара и предотвращению возможной утечки или взрыва. Власти предупреждают, что повышение температуры воздуха может осложнить ситуацию.

Жителям рекомендовано строго соблюдать распоряжения об эвакуации и следить за официальными сообщениями служб округа Ориндж. Причины аварии пока выясняются.