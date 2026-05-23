Гражданина Грузии приговорили в США к более чем трём годам тюрьмы за отмывание денег от мошенничества с Medicare

35-летний гражданин Грузии Ираклий Накашидзе, проживавший в Майами, штат Флорида, приговорён в США к 37 месяцам лишения свободы за участие в международной схеме по отмыванию денег, полученных в результате масштабного мошенничества в сфере медицинского страхования.

Как сообщили в Министерстве юстиции США, Накашидзе владел компанией ABRH Care Inc., зарегистрированной в Майами как поставщик медицинского оборудования. По версии следствия, фирма фактически была фиктивной и использовалась для мошенничества с программой Medicare и частными страховыми компаниями.

Только за первые шесть месяцев 2025 года компания выставила Medicare и страховщикам счета примерно на 179 миллионов долларов за медицинские товары, включая ортопедические фиксаторы и перевязочные материалы, которые пациентам фактически не предоставлялись.

Следствие установило, что мошенническая схема управлялась транснациональной преступной группой. Ираклий Накашидзе отмыл более 1,1 миллиона долларов, переводя деньги сообщникам за границу, в том числе на счета в Китае и Гонконге. Банковское наблюдение зафиксировало несколько эпизодов перевода средств.

В ноябре 2025 года Накашидзе признал вину в сговоре с целью отмывания денег. Помимо тюремного срока, суд обязал его выплатить более 1,1 миллиона долларов в порядке конфискации средств.