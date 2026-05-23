Тулси Габбард объявила об отставке с должности директора национальной разведки США, сославшись на состояние здоровья своего мужа.

По сообщениям американских СМИ, Габбард направила официальное письмо о сложении полномочий, в котором указала, что решение связано с недавним диагнозом её супруга — онкологическим заболеванием. Отставка вступит в силу в конце июня 2026 года.

В заявлении Габбард поблагодарила президента и коллег за сотрудничество и отметила, что вынуждена сосредоточиться на семье в этот период.

Ранее она занимала пост директора национальной разведки в администрации Дональда Трампа и курировала работу разведывательного сообщества США.

Администрация Белого дома пока не объявила, кто может занять её должность после ухода.