Губернатор Калифорнии подписал указ о защите работников от последствий ИИ

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал первый в США указ, направленный на подготовку работников и бизнеса к возможным последствиям распространения искусственного интеллекта.

Документ предусматривает меры поддержки для сотрудников, которые могут потерять работу из-за автоматизации и внедрения ИИ. Власти штата планируют разработать механизмы раннего предупреждения о возможных массовых увольнениях, пересмотреть правила уведомления работников о сокращениях и расширить программы переквалификации для людей, потерявших работу.

Кроме того, рассматриваются меры социальной поддержки, включая выходные пособия, страхование занятости и помощь в переходе на новые профессии. Штат также создаст систему мониторинга влияния ИИ на рынок труда, чтобы быстрее реагировать на экономические изменения.

В администрации губернатора отмечают, что проблема уже начинает проявляться в Калифорнии. В последние годы технологические компании в Кремниевой долине провели массовые сокращения, а некоторые работодатели всё чаще используют ИИ для замены части функций в сфере программирования, клиентской поддержки, медиа, маркетинга и административной работы. Эксперты предупреждают, что дальнейшее внедрение ИИ может привести к новым увольнениям, особенно среди офисных работников и сотрудников начального уровня.

«Калифорния не будет просто наблюдать, как наступает будущее — мы будем его формировать», — заявил Гэвин Ньюсом.

По данным администрации губернатора, Калифорния остаётся крупнейшим центром развития искусственного интеллекта: в штате базируются 33 из 50 ведущих частных ИИ-компаний мира.