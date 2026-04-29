В штате Техас предъявлены обвинения гражданину РФ, содержавшемуся в иммиграционном центре, по делу о нападениях на федеральных сотрудников. Об этом «Славянскому Сакраменто» стало известно из материалов федерального суда.

Инциденты, по данным следствия, произошли в центре содержания в городе Ливингстон, где мужчина находился в ожидании депортации из США.

Обвиняемым является 41-летний гражданин России Андрей Сисков, находящийся в США без законного статуса. Федеральное большое жюри предъявило ему обвинение по двум эпизодам нападения на сотрудников, работающих по контракту с Министерством внутренней безопасности США.

Согласно материалам дела, 22 февраля 2026 года Сисков плюнул в лицо сотруднику центра содержания. 4 апреля 2026 года он, по версии следствия, ударил другого сотрудника по лицу, причинив ему телесные повреждения. В случае признания вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что дело расследуется в рамках федеральной инициативы Operation Take Back America, направленной на борьбу с нелегальной миграцией и транснациональной преступностью.