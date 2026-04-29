США выпустят ограниченную серию паспортов с изображением Дональда Трампа к 250-летию страны

Власти США готовят выпуск ограниченной серии американских паспортов с изображением президента Дональда Трампа. Как сообщили представители Госдепартамента США, новые паспорта будут приурочены к празднованию 250-летия независимости страны.

По данным ведомства, речь идет об «ограниченном количестве специально оформленных» паспортов, которые планируется выпустить в честь юбилея подписания Декларации независимости США 1776 года. Ожидается, что серия появится летом и будет носить памятный характер.

Власти подчеркивают, что речь идет не о полной замене стандартных паспортов, а лишь о специальном юбилейном дизайне. Такие документы станут частью мероприятий, посвященных 250-летию основания США, которое будет отмечаться в 2026 году.

Инициатива уже вызвала политическую реакцию. Некоторые представители Демократической партии раскритиковали решение, заявив, что использование изображения действующего президента на государственных документах может восприниматься как политизация государственных символов.

В то же время сторонники проекта отмечают, что памятные выпуски документов и сувенирной продукции традиционно используются для отмечания крупных национальных юбилеев и исторических дат.

Имя и изображение президента Дональд Трамп уже появлялись или планируются к использованию на ряде официальных и памятных объектов в США, включая ограниченную серию юбилейных паспортов к 250-летию независимости страны, памятные монеты и сувенирную продукцию, официальные президентские портреты в федеральных зданиях и государственных учреждениях, а также баннеры и визуальные материалы, размещаемые ведомствами и используемые в рамках государственных программ и мероприятий, посвящённых национальным юбилеям и инициативам.