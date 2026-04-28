Полиция Торонто сообщила об аресте в рамках расследования дела о мошенничестве, связанном с услугами для украинской диаспоры.

По данным следствия, подразделение по финансовым преступлениям полиции Торонто получило жалобу от украинской государственной организации, которая оказывает услуги гражданам Украины за рубежом. Речь идёт об оформлении и продлении паспортов, удостоверений личности и других официальных документов.

Следователи установили, что некоторые люди не могли записаться на приём через официальный портал. Предположительно, для массового бронирования использовались автоматические программы (боты), которые перегружали систему. После этого большое количество записей оформлялось и затем продавалось через украинские чаты и соцсети людям в Канаде и США. В результате те, кто покупал такие записи, приходили на приём и выясняли, что бронирование было оформлено не на их имя.

В ходе следственных мероприятий полиция арестовала 44-летнего Сергия Манко из Цавассена, Британская Колумбия. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму менее 5000 долларов и хранении доходов от преступной деятельности на такую же сумму.

Следствие предполагает, что в деле могут быть и другие участники, а также дополнительные пострадавшие.

Полиция напоминает, что записываться на государственные услуги следует только через официальные сайты и сервисы. Любые предложения от третьих лиц по продаже или «ускоренной записи» могут быть мошенническими.