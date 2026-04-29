В Калифорнии объявлен режим ЧС из-за угрозы «золотой мидии» и рассматривается закон о централизованном контроле

Штат Калифорния усиливает меры реагирования на распространение инвазивной «золотой мидии». В частности, Совет наблюдателей округа Сан-Хоакин объявил режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы для дельты рек Сакраменто—Сан-Хоакин, водных систем, сельского хозяйства и инфраструктуры региона.

Местные власти предупреждают, что мидии быстро распространяются, засоряют водные каналы и трубопроводы и могут наносить серьёзный ущерб экосистеме и экономике региона.

Член совета округа Пол Канепа заявил, что защита дельты должна оставаться приоритетом, а другой представитель округа Марио Гардеа подчеркнул риски для сельского хозяйства и инфраструктуры. В принятой резолюции местные власти также призвали губернатора Гэвин Ньюсом объявить чрезвычайное положение на уровне штата и поручить государственным ведомствам оказать помощь в борьбе с распространением опасного вида.

На фоне кризиса в законодательном собрании рассматривается законопроект, представленный депутатом Бланка Рубио. Документ предусматривает передачу исключительных полномочий по регулированию инвазивных мидий на уровень штата и ограничение самостоятельных решений местных властей без разрешения.

В рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации власти округа поручили службам по чрезвычайным ситуациям продолжить координацию с местными, региональными, штатными и федеральными структурами для привлечения финансирования, технической помощи и разработки мер по защите инфраструктуры.