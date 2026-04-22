В Генеральном консульстве Российской Федерации в Хьюстоне состоялась церемония приведения к присяге нового гражданина России — представителя дворянского рода Александра Алексеевича фон Цурикова.

Отмечается, что фамилия фон Цуриков принадлежит к старинному дворянскому роду, известному в кругах русской эмиграции и академического сообщества на Западе. Александр фон Цуриков родился и вырос за пределами России и в настоящее время проживает на Аляске. По информации консульства, он сохранил приверженность русскому языку, культуре и православным традициям.

Генеральный консул поздравил нового гражданина с получением российского гражданства. Сообщается, что после получения российского паспорта Александр фон Цуриков планирует переехать на постоянное место жительства в Россию.

Представители дворянского рода фон Цуриковых, как и многие семьи российского дворянства покинули Россию в годы революционных потрясений начала XX века и последовавшей за ними Гражданской войны.