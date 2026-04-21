Война между США и Ираном вызвала крупный экономический шок: цены на нефть резко выросли, а сбои в поставках потребительских товаров прокатились по мировым рынкам и цепочкам поставок, особенно нефти и товаров, проходящих через Ормузский пролив. Потребители сталкиваются с гораздо более высокими ценами на топливо, транспорт, продукты питания и товары повседневного спроса, что оказывает возрастающее давление на домохозяйства и предприятия.

На еженедельном брифинге ACoM 17 апреля эксперты в области экономики и политики обсудили, как война между США и Ираном приводит к военной инфляции и экономической неопределенности для потребителей как в США, так и во всем мире.

Иран согласился открыть пролив не из-за давления США

“Сейчас, когда Ормузский пролив по крайней мере временно открыт, важно задуматься о причинах действий Ирана в этой ситуации. Это уходит далеко в прошлое и помогает объяснить, как иранский режим реагирует как на внешнее давление со стороны Трампа, Соединённых Штатов и Израиля, так и почему он продолжает подавлять собственное население. Эти два фактора тесно связаны,” — заявил доктор Уильям О. Биман, почетный профессор антропологии, Университет Миннесоты. “Существует две важные философские основы действий иранского правительства. Они уходят корнями в историю и связаны с Иранской революцией 1978–1979 годов. Одним из главных движущих факторов является защита национального суверенитета. Это фундаментальная часть иранской идентичности и современной политической системы. На протяжении почти 200 лет Иран в той или иной форме находился под влиянием иностранных держав, и иранцы крайне чувствительны к внешнему вмешательству во внутренние дела, несмотря на то что им удавалось сохранять национальную целостность.”

“Революцию 1979 года часто описывают как религиозную, но её ключевая идея заключалась в том, что страна не будет ни на стороне Востока, ни на стороне Запада, а будет сопротивляться любому колониальному влиянию. После кризиса с заложниками в 1979–1980 годах США подписали соглашение с Ираном, обязавшись больше не вмешиваться во внутренние дела страны. В нынешней ситуации Иран делает всё, чтобы защитить революцию, её идеалы и свой суверенитет, и готов идти на крайние меры. Это крайне важно понимать: никакое экономическое или военное давление не заставит Иран отказаться от этой цели. Внутренние репрессии против протестующих также рассматриваются властями как защита революции,” — пояснил он.

По словам доктора Билана, с внешней точки зрения эти действия могут казаться чрезмерными, но если учитывать внутреннюю логику Ирана, они выглядят последовательными. “Чтобы понять мотивацию страны, необходимо учитывать её собственную перспективу. Что касается открытия Ормузского пролива, Иран также направляет судоходство через свои территориальные воды, тем самым демонстрируя суверенитет и контроль над территорией. США, по-видимому, считают, что давление приведёт к уступкам, но этого не произойдёт — Иран будет защищать свои позиции до конца,” — подчеркнул он.

“Открытие пролива произошло после того, как переговоры между Израилем и Ливаном оказались успешными и боевые действия были приостановлены. В иранском восприятии «Хезболла» является продолжением революции, и только после снижения напряжённости Иран согласился открыть пролив. Это было сделано не под давлением США, а как реакция на развитие ситуации в регионе. Таким образом, открытие пролива было предсказуемым, если понимать логику Ирана,”

“Существует ключевой вопрос для Ирана — право на обогащение урана. Иран и США были среди основателей Договора о нераспространении ядерного оружия, который гарантирует неядерным государствам право на мирное использование ядерной энергии. Ряд стран, включая Аргентину, Бразилию, Нидерланды, Германию и Японию, имеют программы обогащения урана. Только Иран подвергается требованиям полностью отказаться от этой деятельности, хотя он утверждает, что она носит мирный характер. Более того, нет доказательств существования у Ирана программы создания ядерного оружия. Иран настаивает на своих правах как суверенного государства. Если США будут требовать полного отказа от ядерной программы, переговоры не продвинутся. Возможен компромисс, например временное ограничение обогащения урана, но полное лишение этого права неприемлемо,” — сказал профессор Билан, комментируя ситуацию о временном перерыве.

Он также отметил, что библейская риторика действующей администрации Трампа “крайне неудачна, поскольку она вызывает ассоциации с крестовыми походами. Для американцев это может не иметь большого значения, но на Ближнем Востоке такие образы очень чувствительны и исторически значимы. Это может усиливать напряжённость. Возможно, подобная риторика используется для обращения к консервативной христианской аудитории в США, где идеи, связанные с Иерусалимом и Святой землёй, остаются политически важными. Однако для исламского мира такие заявления также имеют глубокий смысл и могут восприниматься как провокация. В результате это лишь обостряет ситуацию и не способствует её разрешению”.

“Для успешных переговоров с Ираном необходимо понимать его историческую и культурную перспективу,” — подчеркнул профессор Биман.

Последствия энергетического шока для экономики США

Доктор Райан Нанн из Budget Lab при Йельском университете представил макроэкономическую оценку последствий энергетического шока для экономики США. По его словам, после начала конфликта цены на нефть выросли примерно с $65 до $100 за баррель — одно из крупнейших повышений за последние 50 лет, хотя в последние дни наблюдается частичное снижение.

“Наш анализ показывает, что рост цен на нефть ведёт к ускорению инфляции и замедлению экономической активности. Если такой шок сохранится в течение квартала, через год это может означать рост базовых цен почти на 0,5% и снижение ВВП примерно на ту же величину — что эквивалентно потере около $115 млрд экономического производства,” — рассказал он, отметив, что влияние нефтяных шоков сегодня слабее, чем в прошлом.

“Для экономики США это означает следующее: рост цен на нефть ведёт к росту инфляции и одновременному снижению экономической активности. Наш анализ показывает, что при сохранении такого шока в течение квартала через год базовая инфляция может вырасти примерно на 0,5%, а ВВП снизиться примерно на ту же величину. При этом влияние нефтяных шоков сегодня меньше, чем в прошлом. США стали более энергоэффективными, экономика менее зависит от нефти, а страна сама является крупным производителем и экспортёром,” — отметил Нанн, подчеркнув, что “инфляционный удар сильнее всего ощущают домохозяйства с низкими доходами: они тратят большую часть бюджета на энергию, имеют меньше возможностей экономии и меньше финансовых резервов”.

Нанн сказал, что ключевыми факторами остаются продолжительность кризиса и неопределённость. Исторически нефтяные шоки могут длиться долго — в среднем около полутора лет до заметного снижения их эффекта. Однако текущая ситуация отличается, в том числе из-за возможного ущерба энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Отвечая на вопросы, он отметил, что влияние снижения цен на нефть не сразу отражается на ценах для потребителей, например на бензин. Уже сейчас энергетический шок заметен в инфляции: в марте потребительские цены выросли почти на 1%, в основном из-за топлива. Он также подчеркнул, что, хотя последствия ощутимы для населения, их масштаб не сопоставим с нефтяными кризисами 1970-х годов и сам по себе не должен вызвать серьёзный экономический кризис в США, однако экономические последствия особенно тяжело бьют по малообеспеченным слоям.

Влияние военного конфликта в Иране на мировую экономику

“Рост цен на нефть за последние два месяца отличается от других ценовых шоков, поскольку нефть — это не только топливо, но и сырьё для тысяч товаров: пластика, удобрений, лекарств, одежды. Поэтому такие скачки приводят к общей инфляции и могут вызвать стагфляцию, как это было в 1970-х,” — заявил доктор Анил Деолаликар, профессор экономики, Калифорнийский университет в Риверсайде (UC Riverside); декан-основатель Школы государственной политики при UCR.

“По прогнозам, глобальный экономический рост может снизиться лишь на 0,5–1 процентный пункт, что выглядит незначительно. Однако сильнее всего пострадали бедные и страны с низким доходом — в том числе в Африке и на Ближнем Востоке. Рост цен на продукты питания особенно опасен для населения на грани выживания,” — подчеркнул он. “Серьёзно затронуты и страны Южной и Юго-Восточной Азии, включая Индию, Пакистан, Индонезию и Филиппины. Индия зависит от поставок нефти через Ормузский пролив, а также от импорта газа: около 90% LPG (SNG, сжиженный нефтяной газ) поступает именно оттуда. Это привело к резкому росту цен и дефициту.”

Деолаликар пояснил, что в сельских районах Индии, где значительная часть населения живёт за счёт сельского хозяйства, рост цен на удобрения и дизель сильно ударил по фермерам. Многие из них уже находятся в долгах, и ситуация может привести к росту задолженности и даже самоубийств среди фермеров. Дефицит удобрений приведёт к снижению посевов и дальнейшему росту цен на продукты в течение года. Страдают и безземельные рабочие, так как фермеры сокращают расходы на наёмный труд.

“В городах дефицит LPG вынуждает семьи возвращаться к дровам и керосину, что ухудшает экологическую ситуацию. Особенно тяжело приходится таким работникам, как водители, курьеры, уличные торговцы. Для многих рост цен означает потерю дохода; по оценкам, до 20% доходов в этом секторе уже исчезло. Это может резко увеличить уровень бедности,” — продолжил он.

Доктор Деолаликар добавил, что даже если цены на нефть снизятся, ущерб для беднейших стран уже нанесён: в ближайшие годы можно ожидать роста бедности, недоедания и других социальных проблем.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com