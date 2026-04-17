В свой самый первый день пребывания в должности — 20 января 2025 года — президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, лишающий гражданства США детей, рожденных у родителей без документов, а также у лиц, имеющих статус «законных, но временных» резидентов (таких как студенты, определенные категории иностранных работников и туристы). 1 апреля Верховный суд заслушал устные доводы сторон по делу об оспаривании этого запрета; ожидается, что решение будет вынесено в июне.

В обосновании данного запрета были полностью упущены из виду долгосрочные экономические последствия — потенциально исчисляемые триллионами долларов, — связанные с сокращением численности рабочей силы, рожденной в Америке. Также не была учтена проблема разрыва преемственности поколений в рядах тех специалистов, в которых страна будет испытывать острую нужду: врачей, медсестер и работников по уходу за стремительно стареющим населением Америки. Кроме того, были проигнорированы последствия формирования особого «низшего слоя» общества — детей, рожденных на территории США, но не имеющих никакого правового статуса и, по сути, являющихся лицами без гражданства.

В настоящее время законодательные собрания семи штатов рассматривают законопроекты, запрещающие детям, не имеющим официального статуса, посещать государственные школы. Подобные законодательные инициативы вступают в противоречие с решением Верховного суда 1982 года, которое гарантирует бесплатное государственное школьное образование всем детям — независимо от их иммиграционного статуса.

На еженедельном брифинге ACoM 10 апреля приглашенные спикеры обсудили более широкие последствия для американского общества, которые повлечет за собой введение запрета на гражданство по праву рождения.

Почему спор о гражданстве по рождению — это спор о будущем Америки

В рамках медиабрифинга один из ведущих экспертов в области иммиграционного права Хироши Мотура, профессор права (имени Сьюзан Вестерберг Прагер) Школы права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), рассказал, почему текущие дебаты выходят далеко за рамки миграционной политики. По его мнению, речь идёт не просто о юридической норме, закреплённой в 14-й поправке Конституции, а о фундаментальном выборе: каким государством хотят быть Соединённые Штаты.

Исторически 14-я поправка стала ответом на одно из самых тёмных решений в истории страны — дело Дреда Скотта, когда Верховный суд фактически отказал афроамериканцам в праве считаться гражданами. Принятая после Гражданской войны, поправка не только отменила это решение, но и закрепила более широкую, инклюзивную идею Америки.

“Это отказ от наследственного принципа гражданства, — объясняет Мотура. — Речь о том, что принадлежность к стране не должна зависеть от происхождения. Это особенно важно для нации, сформированной иммигрантами.”

В отличие от многих европейских государств, где гражданство передаётся “по крови”, американская модель исходит из принципа “права почвы”: каждый, кто родился на территории страны, автоматически становится её гражданином. По мнению эксперта, это не просто юридическая формула, а взгляд в будущее.

“Гражданство — это не награда за происхождение, а инструмент включения в общество,” — подчёркивает он.

Именно поэтому возможное ограничение этого права, по оценке Мотуры, может затронуть миллионы людей — не только детей нелегальных мигрантов, но и тех, чьи родители находятся в США на законных основаниях: учёбе, временной работе или иных визах. Даже если изменения формально будут касаться только будущих поколений, пересмотр конституционного толкования способен иметь более широкий эффект.

Главный риск, считает профессор, — появление в стране большой группы людей, выросших в США, но лишённых полноценного статуса.

“Это фактически формирует слой граждан второго сорта,” — говорит он. Однако, по его мнению, последствия уже ощущаются — независимо от того, каким будет решение Верховного суда. Сам факт обсуждения, усиление иммиграционного контроля, случаи расового и языкового профилирования — всё это складывается в более широкую картину.

“Это не только про иммиграцию. Это про то, кто считается частью американского общества,” — подчёркивает Мотура, который предполагает, что Верховный суд, скорее всего, отклонит попытку пересмотра гражданства по праву рождения. Но даже в этом случае политический и символический эффект уже будет иметь долгосрочные последствия.

Профессор Мотра считает, что дискуссия о гражданстве, по сути, возвращает страну к старому вопросу: является ли Америка открытым обществом для новых поколений или же её границы — не только географические, но и социальные — начинают сужаться и “ответ на этот вопрос, похоже, определит не только правовую систему, но и саму идентичность страны на годы вперёд”.

Экономика под ударом: что США могут потерять без гражданства по праву рождения

Доктор Филип Коннор, научный сотрудник Центра миграции и развития Принстонского университета рассказал о совместном исследовании с коллегами Мэттью Холлом (Корнеллский университет) и Франческой Ортега (Университет Нотр-Дам), которое было подготовлено при поддержке Центра миграционных исследований и опубликовано в научном журнале по вопросам миграции и безопасности человека. По его словам, хотя обсуждение вокруг указа президента и рассматривается прежде всего как юридическое, его команда решила оценить экономические последствия — как в прошлом, так и в будущем.

“Мы знаем из многочисленных исследований, что дети иммигрантов, получившие гражданство США при рождении, чаще преодолевают межпоколенческие барьеры — в доходах, образовании и карьере,” — отметил Коннор. — “Но мы хотели выразить этот вклад в конкретных цифрах.”

Для анализа использовались данные Бюро переписи населения США — в частности, такие опросы, как American Community Survey и Current Population Survey, применяемый для расчёта уровня безработицы. На их основе исследователи попытались выделить людей, родившихся в США в семьях нелегальных или временных иммигрантов. При этом Коннор подчёркивает: оценки носят консервативный характер. Многие группы не попадают в выборку — например, те, кто уехал из страны, чьи родители умерли, или случаи, где известен статус только одного из родителей.

“Реальные цифры могут быть вдвое выше,” — говорит он.

Согласно расчётам, с 1960 года и до середины XXI века в США насчитывается не менее 4 миллионов таких людей, сегодня они живут по всей стране, хотя исторически чаще концентрировались в Калифорнии, Техасе и Флориде. Анализ показывает, что около двух третей из них уже работают или будут работать в профессиях, требующих хотя бы частичного высшего образования. Это означает, что доступ к гражданству напрямую связан с возможностью получения образования и дальнейшего карьерного роста. В общей сложности речь идёт примерно о 3,1 миллиона работников, из которых около 2,1 миллиона заняты в более квалифицированных сферах.

“Экономический вклад этой группы впечатляет. По оценкам исследования, за столетний период их совокупный доход, внесённый в экономику США, составит не менее 7,7 триллиона долларов. Это колоссальная сумма,” — подчёркивает Коннор.

Особое внимание он обращает на будущие поколения. Только те, кто родится в ближайшие два десятилетия и получит гражданство по праву рождения, могут принести экономике около 1 триллиона долларов. При этом исследование не рассматривает альтернативный сценарий — что было бы, если бы такого права не существовало. Однако, по словам Коннора, даже базовые оценки показывают масштаб возможных потерь. Если ограничения вступят в силу, США рискуют недополучить не только триллионы долларов, но и сотни тысяч квалифицированных работников. По оценкам, речь может идти примерно о 400 тысячах специалистов в сферах, требующих образования.

Отвечая на вопрос о том, какие отрасли могут пострадать, Коннор отметил, что значительная часть этой группы занята в офисной работе, образовании, управлении и здравоохранении. В то же время около трети работает в менее квалифицированных секторах — транспорте, строительстве, сфере услуг и сельском хозяйстве. Однако, в отличие от недавно прибывших иммигрантов, эти люди, будучи гражданами США, имеют доступ к образованию и потому чаще занимают более квалифицированные позиции.

“В условиях будущего дефицита рабочей силы важны все профессии,” — подчеркнул он. — “Но именно доступ к образованию станет ключевым фактором — как для их будущего, так и для будущего всей страны.”

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему действующая администрация может не учитывать долгосрочные последствия, доктор Филип Коннор предположил, что речь идёт о фокусе на краткосрочной политике.

“Часто подобные решения принимаются без учёта долгосрочных эффектов,” — сказал он. “Сокращение доступа к гражданству напрямую влияет на будущее рабочей силы, которая в США уже сегодня во многом растёт именно за счёт иммиграции. Если сегодня есть дефицит работников, можно только представить, насколько он усилится, если из системы выпадут миллионы потенциальных работников будущего.”

Главная проблема, по его мнению, — отсутствие долгосрочного взгляда на развитие страны.

Отмена гражданства по праву рождения может увеличить число нелегальных мигрантов

Доктор Джулия Геллат, заместитель директора Программы иммиграционной политики США, представила демографический анализ возможных последствий отмены гражданства по праву рождения. В отличие от юридических и экономических подходов, её команда сосредоточилась на демографических последствиях инициативы, предложенной Дональдом Трампом. Исследование было проведено совместно с Майклом Фиксом и Дженнифер Ван Хук из Пенсильванского университета.

По словам Геллат, ключевая цель указа, как заявляется — сократить нелегальную миграцию и уменьшить численность людей без легального статуса. Однако выводы исследования показывают прямо противоположный эффект.

“Если отменить гражданство по праву рождения, число людей без легального статуса не уменьшится, а вырастет,” — заявила она.

Согласно оценкам, за ближайшие 20 лет численность нелегального населения увеличится на 2,7 миллиона человек, а за 50 лет — на 5,4 миллиона по сравнению с текущим сценарием. Причина в том, что дети, рождённые в США, но не получившие гражданство, будут оставаться без правового статуса и проживут жизнь в стране в этом положении. Более того, речь идёт не только о детях нынешних мигрантов, но и об их внуках — если не появится механизм легализации. В среднем, по оценкам исследователей, ежегодно около 255 тысяч детей будут начинать жизнь в США без легального статуса. Некоторые из них смогут уехать или со временем легализоваться, но сам факт раннего отсутствия статуса окажет долгосрочное влияние.

В более широком смысле, предупреждает Геллат, отмена гражданства по праву рождения приведёт к формированию “самовоспроизводящегося класса” людей, исключённых из общества. Это означает, что такие дети будут расти без доступа к базовым социальным гарантиям — медицинской помощи по Medicaid, продовольственной поддержке и другим государственным программам; у них не будет той “страховочной сетки”, которая помогает переживать трудные периоды. Кроме того, их возможности получения образования окажутся ограниченными.

“Люди без статуса лишены доступа к федеральной финансовой помощи, а в ряде штатов — и к региональной поддержке. В некоторых случаях они вынуждены платить за обучение как иностранные студенты. Но ещё важнее — они будут расти с пониманием, что не смогут легально работать в США,” — отметила Геллат. “Это напрямую влияет на образовательные амбиции. Какой смысл стремиться к высшему образованию, если ты не можешь использовать его в профессии?”

В качестве контраста она привела программу DACA, которая дала части молодых мигрантов разрешение на работу и защиту от депортации. Исследования показывают, что это привело к росту уровня окончания школы, поступления в колледжи, занятости и доходов.

“Доступ к работе и хотя бы частичное ощущение принадлежности стимулируют людей добиваться большего,” — подчеркнула она. “Без гражданства по праву рождения США рискуют получить растущее население, лишённое политического голоса и уверенности в своём месте в обществе. Это особенно контрастирует с историческим опытом страны: США традиционно демонстрировали высокий уровень интеграции иммигрантов, где дети зачастую добиваются большего, чем их родители.”

:Отмена этого принципа может подорвать этот успех,” — считает Геллат, которая также затронула вопрос безгражданства. Теоретически многие дети смогут получить гражданство стран своих родителей, однако на практике это зависит от законодательства конкретных государств и может быть связано со сложными процедурами.

“Даже если у ребёнка есть иностранное гражданство, это мало помогает ему в повседневной жизни в США,” — отметила она.

Отдельное внимание Геллат уделила делу Plyler v. Doe — решению Верховного суда 1982 года, которое гарантировало доступ к государственному школьному образованию детям без легального статуса. Тогда суд постановил, что отказ в образовании нанесёт обществу больше вреда, чем потенциальная экономия, и подчеркнул: дети не должны нести ответственность за действия своих родителей. Однако сегодня, по её словам, в ряде штатов уже обсуждаются инициативы, которые могут поставить это решение под сомнение — от требований подтверждать статус при поступлении в школу до полного запрета на обучение для детей без документов.

“Последствия отмены гражданства по праву рождения затронут и так называемые “смешанные семьи”, где у членов одной семьи разный правовой статус,” — отметила Геллат. “Сегодня наиболее распространённая ситуация — когда родители не имеют легального статуса, а дети, рождённые в США, являются гражданами. Такие дети нередко становятся своего рода “якорем” для семьи — помогают взаимодействовать с учреждениями, школами и государственными органами.”

Без гражданства по праву рождения, подчёркивает она, такие механизмы поддержки внутри семей исчезнут.

США рискуют потерять таланты со всего мира

“Общественная дискуссия вокруг гражданства по праву рождения слишком часто сводится к юридическим вопросам — толкованию Конституции и судебным спорам. Однако за этим теряется более глубокий и долгосрочный аспект,” — сказал Сяо Ван, сооснователь и генеральный директор Boundless Immigration, который предложил иной взгляд на проблему — через призму глобальной конкуренции за таланты. “Это вопрос, который проявляется не только в судах, но и в больницах, научных лабораториях и даже за семейными столами.”.

Он подчеркнул: возможный запрет гражданства по праву рождения меняет не просто закон — он меняет то, как высококвалифицированные специалисты по всему миру воспринимают Соединённые Штаты.

“Когда люди решают, где строить свою жизнь, они смотрят не только на зарплату или должность. Они задаются более важными вопросами: можно ли здесь создать стабильное будущее? Будут ли мои дети в безопасности?” — объяснил он.

Именно эти вопросы, по его словам, особенно важны для регионов, уже испытывающих дефицит кадров — прежде всего для сельской Америки. Посыл, который даёт возможная отмена гражданства по праву рождения, звучит однозначно: даже если вы приехали легально, работаете и соблюдаете все правила, будущее ваших детей остаётся неопределённым. Особенно остро это проявляется в сфере здравоохранения. По прогнозам Ассоциации американских медицинских колледжей, к 2036 году США могут столкнуться с нехваткой до 86 тысяч врачей. При этом более четверти всех врачей в стране — иммигранты. В сельской местности их роль ещё значительнее: хотя иммигранты составляют лишь около 5% рабочей силы, на них приходится 14% врачей и хирургов — почти втрое больше их доли.

“Если хотя бы часть этих специалистов решит, что США становятся слишком нестабильным местом для жизни, первыми пострадают не крупные городские больницы, а сельские клиники,” — предупредил Ван. “Речь идёт о больницах, которые уже испытывают трудности с наймом персонала, домах престарелых, где не хватает сотрудников, и системах долгосрочного ухода. Последствия почувствуют самые уязвимые группы — пожилые люди, люди с инвалидностью и жители небольших городов. Это выразится в более длинных очередях, нехватке врачей и ухудшении качества медицинской помощи.”

При этом, как отметил Ван, давление на систему усиливается уже сейчас: новые правила, включая высокий сбор — до 100 тысяч долларов за подачу на визу H-1B, — делают приезд иностранных специалистов ещё более сложным. В результате, даже в Калифорнии сельские клиники уже приостанавливают найм врачей из-за невозможности оплатить такие расходы.

“Когда мы смотрим на этот вопрос шире, это уже не только о 14-й поправке,” — подчеркнул он. — “Это вопрос о том, какой сигнал Америка посылает миру. Исторически гражданство по праву рождения давало не только юридический статус, но и уверенность — ясный сигнал: если ваш ребёнок родился здесь, он принадлежит этой стране. Эта ясность снижает страх и позволяет семьям планировать будущее. Теперь же США рискуют оказаться в положении, когда талантливым специалистам говорят: “Мы рады вашему труду, но будущее вашей семьи остаётся под вопросом.”

“На этом фоне другие страны активно конкурируют за тех же специалистов: Канада упрощает иммиграционные пути для врачей, Великобритания предлагает специальные визы для медицинских работников, Новая Зеландия и Австралия расширяют программы для востребованных профессий. Другие страны сейчас открываются, в то время как США закрываются,” — отметил Ван.

По его мнению, возможная отмена гражданства по праву рождения не только нарушит сложившуюся практику, но и ослабит ключевое преимущество США — способность привлекать и удерживать лучшие кадры со всего мира. И в конечном итоге сильнее всего это ударит по тем регионам, у которых меньше всего ресурсов для адаптации — по сельским сообществам с уже существующим дефицитом специалистов.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services