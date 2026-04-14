В Неваде продолжаются афтершоки после землетрясения магнитудой 5,7

В штате Невада продолжаются подземные толчки после землетрясения магнитудой 5,7, произошедшего накануне вечером. По данным сейсмологов, эпицентр находился в районе водохранилища Лахонтан, к юго-востоку от населённого пункта Силвер-Спрингс.

Основной толчок был зафиксирован около 6:29 вечера по местному времени. Уже в первые часы после него началась серия афтершоков. По состоянию на утро зарегистрированы десятки повторных толчков магнитудой выше 2,0, многие из которых происходят с интервалом всего в несколько минут. В целом их число уже превысило сотню.

Специалисты предупреждают, что афтершоки могут продолжаться ещё несколько дней, а в отдельных случаях — даже месяцы. Также не исключается вероятность более сильных повторных толчков.

Землетрясение ощущалось не только в Неваде, но и в соседних районах Калифорнии. О серьёзных разрушениях или жертвах на данный момент не сообщается, однако местные власти призывают жителей сохранять осторожность и быть готовыми к возможным новым толчкам.

Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации и уточняют данные о сейсмической активности в регионе.