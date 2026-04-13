Президент США Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV, обвинив его в «слабости» по вопросам преступности и внешней политики

Дональд Трамп в публикации в социальной сети резко высказался в адрес Папы Римского Льва XIV, заявив, что понтифик занимает «слабую позицию» по вопросам преступности, ядерной программы Ирана и международной политики. Трамп также обвинил его в критике действий США и затронул темы пандемии COVID-19, религиозных ограничений и миграции.

Он написал: «Мне не нужен Папа, который считает нормальным, что Иран может получить ядерное оружие», а также обвинил понтифика в недостаточной поддержке политики США и консервативных ценностей.

В ответ Папа Лев XIV, выступая перед журналистами, заявил, что не боится критики со стороны американской администрации и намерен продолжать миссию Церкви, основанную на принципах Евангелия. Он сказал: «Я не боюсь администрации Трампа и продолжу говорить о мире и примирении».

Понтифик добавил: «Мы не политики. Мы смотрим на международные отношения иначе, чем государственные лидеры», подчеркнув, что его задача — призывать к миру и защите человеческой жизни.

Заявления прозвучали на фоне усиления политических споров вокруг роли Ватикана и позиции религиозных лидеров в международных конфликтах.