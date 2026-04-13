Президент США Дональд Трамп опубликовал и затем удалил изображение, вызвавшее обвинения в богохульстве

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях созданное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он был представлен в образе, напоминающем Иисуса Христа. Публикация вызвала резкую критику со стороны части политиков, религиозных деятелей и пользователей соцсетей, после чего пост был удалён.

По данным СМИ, критика поступила даже от некоторых сторонников Трампа, включая консервативные и религиозные круги, которые назвали изображение «неуместным» и «богохульным».

На фоне скандала в сети также начали появляться пародии и мемы, в которых Трамп изображается в фантазийных религиозных сюжетах. В частности, распространяются сатирические ролики и изображения, где он представлен как «исцеляющий» Джеффри Эпштейна, что также вызвало активное обсуждение и споры в интернете.

Белый дом и представители президента ситуацию официально не комментировали.

Ранее Трамп обличил Папу римского в чрезмерном либерализме, раскритиковав его в «слабости» по вопросам преступности и внешней политики.

