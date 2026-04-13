В Венгрии на парламентских выборах премьер-министр Виктор Орбан признал поражение после 16 лет у власти. Победу одержал оппозиционный политик Петер Мадьяр и его партия «Тиса», получившая большинство голосов.

Орбан на протяжении последних лет считался одним из наиболее близких к Кремлю европейских лидеров и выступал против расширения военной помощи Украине. Его политика вызывала критику со стороны стран Европейского союза и союзников Киева.

Как отмечают наблюдатели, Орбан проиграл выборы, несмотря на политическую поддержку со стороны администрации президента США Дональда Трампа, а также на благожелательное отношение со стороны российских властей.

Ожидается, что смена власти в Венгрии может привести к пересмотру политики страны по отношению к Украине и Европейскому союзу.

В последние месяцы перед выборами в Венгрии в столице Будапеште и ряде других городов проходили массовые демонстрации оппозиции. На улицы выходили десятки тысяч сторонников оппозиционного лидера Петера Мадьяра, требуя смены власти и проведения политических реформ. Участники акций выражали недовольство экономической ситуацией, обвиняли правительство Виктора Орбана в ограничении демократических институтов и выступали за более тесное сотрудничество страны с Европейским союзом, а также за поддержку Украины.