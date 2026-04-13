В США рассекретили новые документы по делу об импичменте Дональда Трампа в 2019 году

Национальная разведка США рассекретила материалы, связанные с расследованием вокруг телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в 2019 году, который стал одним из ключевых эпизодов, приведших к запуску процедуры импичмента в Конгрессе США.

Документы, обнародованные по инициативе директора национальной разведки Тулси Габбард, содержат выводы надзорных органов разведывательного сообщества США. В них утверждается, что информатор ФБР, подавший первоначальную жалобу, мог быть политически предвзятым, а также не имел прямого доступа к разговору Трампа с Зеленским и опирался на косвенные сведения и слухи, а не на информацию из первых уст.

Согласно опубликованным материалам, в ходе проверки также рассматривались возможные политические симпатии информатора, включая его контакты и позицию по вопросам, связанным с Украиной и администрацией Джо Байдена.

Отмечается, что часть этих сведений не была включена в публичные материалы расследования в 2019 году, когда демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента. Впоследствии Сенат оправдал Трампа.

При этом разговор Трампа с Зеленским становил предметом широкого политического и медийного конфликта в США и был использован как основание для начала импичмента.