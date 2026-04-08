Подозреваемый в убийстве украинской беженки Ирины Зарутской признан неспособным предстать перед судом

В штате Северная Каролина подозреваемый в убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Зарутской признан неспособным участвовать в судебном разбирательстве по состоянию психического здоровья.

По данным местных СМИ, 34-летний Декарлос Браун-младший (DeCarlos Brown Jr.), обвиняемый в убийстве первой степени, был признан врачами «неспособным продолжать судебный процесс». Это означает, что разбирательство по делу временно приостановлено до тех пор, пока суд не установит, что его психическое состояние восстановлено и он может понимать ход процесса и участвовать в собственной защите.

Инцидент произошёл 22 августа 2025 года на транспортной станции в городе Шарлотт. По версии следствия, мужчина напал на Ирину Зарутскую с ножом в вагоне метро, нанеся смертельные ранения.

Ранее большое жюри округа Мекленбург предъявило Брауну обвинение в убийстве первой степени. Кроме того, по делу также были выдвинуты федеральные обвинения.

Теперь подозреваемый будет находиться под наблюдением специалистов до тех пор, пока суд не решит, восстановлена ли его способность предстать перед судом. Только после этого процесс может быть возобновлён.

Дело вызвало широкий общественный резонанс в США и стало предметом обсуждения вопросов безопасности в общественном транспорте и оказания психиатрической помощи людям с тяжёлыми психическими расстройствами.