В конце марта законодатель из Калифорнии представил новый законопроект AB 2344 о создании Калифорнийского реестра случаев жестокого обращения с животными для взрослых, осуждённых за тяжкие преступления, связанные с жестоким обращением с животными. Если закон будет принят, правонарушители старше 18 лет должны будут регистрироваться в этом реестре в течение 10 лет с даты приговора, а Департамент юстиции Калифорнии должен будет создать общедоступный веб-сайт к 1 января 2028 года, чтобы приюты, спасательные организации и общественность могли лучше защищать животных от повторного жестокого обращения.

Кроме этого, законопроект AB 2344 также создаёт Фонд защиты животных для поддержки реестра и местных программ стерилизации и кастрации.

Законопроект был представлен членом Ассамблеи Мэттом Хейни (демократ от Сан-Франциско), который сказал: “Слишком часто с животными обращаются как с собственностью после того, как их пытали, оставляли без внимания или убивали. Законопроект AB 2344 чётко гласит, что если вы совершаете жестокое обращение с животными, это повлечёт за собой долгосрочные последствия. Мы обязаны защищать уязвимых животных и помогать предотвращать повторную жестокость, прежде чем будет причинён ещё больший вред.”

Как указывается, предложенный Хейни законопроект основывается на предыдущих усилиях по созданию реестра случаев жестокого обращения с животными в Калифорнии и отражает растущее понимание того, что тяжкие преступления должны нести долгосрочные последствия.

“Жестокое обращение с животными недопустимо. Предоставляя приютам, спасательным организациям и общественности инструмент для предотвращения повторных случаев жестокости, реестр поможет защитить уязвимых животных и обеспечит лидерство Калифорнии, основанное как на сострадании, так и на здравом смысле,” — заявил член Ассамблеи Хейни.

Рассмотрение законопроекта будет проходить в Комитете по общественной безопасности Законодательного собрания штата в ближайшие недели.