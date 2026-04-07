Президент США Дональд Трамп выступил с новым резким заявлением в адрес Ирана, пригрозив ударами по энергетической и транспортной инфраструктуре страны.

В публикации в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что вторник может стать днем масштабных атак на объекты инфраструктуры Ирана, если страна не выполнит требования США по открытию Ормузского пролива.

«Целая цивилизация может погибнуть уже этой ночью и никогда не восстановится. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда у нас произошла Полная и Абсолютная смена режима, и где преобладают другие, более умные и менее радикальные умы, возможно, может произойти нечто революционно прекрасное — КТО ЗНАЕТ? Мы узнаем это уже сегодня вечером, в один из самых важных моментов долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то завершатся. Да благословит Бог великий народ Ирана!»

В другом сообщении, опубликованном накануне Пасхи, Трамп написал:

«Вторник станет днём электростанций и днём мостов — всё сразу, в Иране. Ничего подобного ещё не было!!! Откройте этот чёртов пролив, вы сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду… Хвала Аллаху…».

Как отмечают американские СМИ, президент несколько раз подряд призывал руководство Ирана открыть Ормузский пролив, при этом несколько раз переносил сроки, угрожая полным уничтожением страны в случае невыполнения требований.

После угроз Дональда Трампа нанести удары по мостам и электростанциям Ирана жители разных городов страны стали формировать „живые цепи“ вокруг этих объектов в знак защиты.

Стоит отметить, что Трамп неоднократно называл себя “президентом мира” и утверждал, что за время его правления было прекращено как минимум девять войн.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отреагировал на заявления Трампа следующим образом:

“Дональд Трамп неоднократно давал американскому народу обещание: никаких новых войн.

Теперь он угрожает уничтожить целую цивилизацию.”