В Сакраменто найден артиллерийский снаряд: эвакуированы жители района

Вчера сотрудники шерифа округа Сакраменто получили сообщение о возможном взрывном устройстве, обнаруженном в одном из жилых районов. Один из жителей, копая в саду, наткнулся на предмет, который оказался неразорвавшимся боеприпасом.

Жителей ближайших домов временно эвакуировали до прибытия специалистов по разминированию шерифа округа Сакраменто. На место также выехала команда ВВС США для проверки предмета.

Выяснилось, что найденный предмет — боевой 81-мм миномётный снаряд. Его безопасно удалили и уничтожили, инцидентов не произошло.