Калифорния официально обошла Японию и стала четвёртой по величине экономикой мира. Об этом 23 апреля объявил офис губернатора штата, ссылаясь на данные Международного валютного фонда и Бюро экономического анализа США. Если рассматривать Калифорнию как отдельное государство, она уступала бы по объёму валового внутреннего продукта только США, Китаю и Германии.

Согласно обнародованной статистике, номинальный ВВП штата составил $4,1 триллиона, что превзошло экономику Японии, чей ВВП составляет $4,02 триллиона. При этом рост калифорнийской экономики за 2024 год достиг 6%, опередив США (5,3%), Германию (2,9%) и Китай (2,6%). В течение последних четырёх лет средний прирост ВВП штата составлял 7,5% в год, что свидетельствует о стабильно высокой динамике развития.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отметил, что этот успех стал возможен благодаря системным инвестициям в человеческий капитал, ставке на экологически устойчивые решения и поддержке технологических инноваций. Он подчеркнул, что экономика штата не просто идёт в ногу с глобальными тенденциями, а формирует их, задавая темп остальному миру.

Несмотря на впечатляющие достижения, некоторые аналитики обращают внимание на внутренние проблемы региона, такие как высокая стоимость жилья, кризис с бездомностью и перегрузка инфраструктуры. Тем не менее, штат остаётся одним из ведущих центров притяжения для инвесторов, предпринимателей и высококвалифицированных специалистов.

Калифорния занимает лидирующие позиции в США по числу стартапов, объёму привлечённого венчурного капитала, развитию сельского хозяйства и высокотехнологичного производства. На её территории действуют более 36 тысяч производственных предприятий, обеспечивающих занятость более 1,1 миллиона человек. Производственные предприятия Золотого штата создали новые отрасли и поставляют по всему миру промышленные товары, включая аэрокосмическую продукцию, компьютеры и электронику, а в последнее время – и автомобили с нулевым уровнем выбросов.

Кроме того, Калифорния ежегодно перечисляет в федеральный бюджет на $83 миллиарда больше, чем получает обратно, оставаясь ключевым донором страны и важнейшим экономическим локомотивом Америки.

В то же время губернатор Ньюсом продолжает защищать интересы штата на федеральном уровне. Он подал в суд против федерального правительства, оспаривая тарифную политику администрации президента Дональда Трампа, которая, по его словам, угрожает стабильности национального рынка, наносит ущерб малому и среднему бизнесу и может привести к снижению ВВП США на $100 миллиардов в год.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship