Экипаж Artemis II начал исторический пролет Луны — первый после Apollo 17

Экипаж миссии NASA Artemis II приступил к историческому пролету Луны — первому после миссии Apollo 17 в 1972 году. Астронавты Рейд Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен сейчас находятся всего в 18 830 милях от Луны.

Около 1:56 p.m. по восточному времени США (10:00 утра по Калифорнии) корабль Orion побивает рекорд по наибольшему удалению человека от Земли, превзойдя отметку Apollo 13. Максимальное расстояние составляет 252 760 миль. Наблюдение Луны начнется примерно в 2:45 p.m. (11:45 по тихоокеанскому времени) и продлится около семи часов.

Прямую трансляцию полета можно смотреть на платформах NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Hulu, Netflix, HBO Max и Roku, а также на круглосуточном канале NASA на YouTube. Камеры на солнечных панелях Orion показывают вид Луны, однако качество изображения может меняться из-за расстояния и технических ограничений.

Во время прохождения за Луной начнется плановый перерыв связи, когда сигнал Deep Space Network будет заблокирован Луной.

К концу наблюдения экипаж станет свидетелем солнечного затмения из космоса: Солнце полностью скроется за Луной почти на час, что позволит изучить солнечную корону — внешнюю атмосферу Солнца.