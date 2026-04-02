Трамп заявил, что США не следовало вмешиваться в войну в Украине и пригрозил прекратить поставки оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённым Штатам не следовало вмешиваться в войну в Украине и бесплатно передавать вооружение Киеву. Об этом он сказал во время общения с журналистами, комментируя политику предыдущей администрации.

По словам Трампа, участие США в конфликте стало стратегической ошибкой, которая потребовала значительных финансовых и военных ресурсов. Он также подверг критике прежние решения Вашингтона о масштабной военной помощи Украине.

По данным ряда СМИ, американский президент пригрозил прекратить поставки оружия Украине, если европейские союзники не окажут более активную поддержку США в противостоянии с Ираном. Сообщается, что Трамп ожидает от стран Европы большей вовлечённости и участия в совместных действиях на Ближнем Востоке.

Заявления президента вызвали широкий резонанс среди союзников США и могут повлиять на дальнейшую координацию помощи Украине и отношения между Вашингтоном и европейскими странами. Эксперты отмечают, что возможное сокращение военной помощи Киеву может существенно изменить баланс сил в регионе.