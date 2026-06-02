В Калифорнии проходит день праймериз: избиратели выбирают кандидатов на пост губернатора и другие ключевые должности

Во вторник, 2 июня, в Калифорнии проходит день праймериз, в ходе которого миллионы избирателей определят кандидатов, которые продолжат борьбу на всеобщих выборах в ноябре.

Наиболее пристальное внимание приковано к выборам губернатора Калифорнии. Действующий губернатор Гэвин Ньюсом не может баллотироваться вновь из-за ограничения по срокам полномочий, поэтому за право выйти в ноябрьский финал борются десятки кандидатов. Среди наиболее известных претендентов — Хавьер Бесерра, Том Стайер, Мэтт Махан и Стив Хилтон. По данным СМИ, в губернаторской гонке зарегистрирован 61 кандидат.

Помимо губернатора, калифорнийцы голосуют за кандидатов на должности вице-губернатора, секретаря штата, контролёра, казначея, генерального прокурора, комиссара по страхованию, суперинтенданта общественного образования, а также за членов Конгресса США, законодательного собрания штата и ряд местных выборных должностей.

Калифорния использует систему праймериз «top-two», согласно которой все кандидаты, независимо от партийной принадлежности, участвуют в одном бюллетене. В ноябрьские выборы выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, даже если оба представляют одну и ту же партию.

Все зарегистрированные избиратели получили бюллетени по почте заранее. Также жители штата могут проголосовать лично на избирательных участках и в центрах голосования либо сдать заполненный бюллетень в официальные пункты приёма. Граждане, не успевшие зарегистрироваться до установленного срока, имеют возможность пройти процедуру регистрации непосредственно в день голосования.

Первые результаты голосования начнут публиковаться после закрытия участков в 8:00 вечера по тихоокеанскому времени. Однако окончательные итоги многих гонок могут стать известны лишь через несколько дней или даже недель, поскольку в Калифорнии продолжают подсчитывать своевременно отправленные по почте бюллетени, поступившие после дня выборов.

По оценкам наблюдателей, нынешние праймериз станут одними из самых важных в политической жизни штата за последние годы, поскольку их результат определит не только будущего губернатора, но и направление развития крупнейшего штата США на ближайшее десятилетие.