В Денвере и в Портленде протест «No Kings» перерос в столкновения с полицией, слезоточивый газ применён также в Лос-Анджелесе

В городе Денвер акция протеста движения «No Kings» приняла опасный оборот после завершения основного митинга у здания Капитолий штата Колорадо.

По сообщениям очевидцев, часть протестующих после окончания мероприятия стала вести себя агрессивно и попыталась перекрыть движение на автомагистрали Interstate 25. Полиция в защитном снаряжении была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона толпы и восстановления движения транспорта.

Одновременно напряжённая ситуация возникла и в Лос-Анджелесе. В субботу полиция предупредила водителей и пешеходов избегать центра города после того, как демонстранты перекрыли все полосы движения на улице Alameda Avenue между улицами Temple Street и Aliso Street.

После того как сотни людей собрались в центре города на акцию «No Kings», колонны протестующих начали марш по улицам, в основном мирно. Однако часть участников направилась к федеральному зданию в центре Лос-Анджелеса, где вскоре возникло напряжение.

Федеральные власти сообщили, что после установки металлических ограждений вокруг здания некоторые демонстранты начали перебрасывать через забор крупные бетонные блоки, бутылки и другие предметы. В ответ силовики применили слезоточивый газ.

Первый помощник прокурора США Билл Эссайли заявил, что санкционировал «немедленные аресты» всех лиц, нападающих на сотрудников правоохранительных органов. По его словам, задержанным могут быть предъявлены обвинения по федеральным статьям, предусматривающим уголовную ответственность.

Протесты «No Kings», направленные против политики администрации президента США Дональд Трамп, проходят в этот день в десятках городов страны. В большинстве мест акции остаются мирными, однако в ряде городов фиксируются столкновения с полицией и попытки блокирования дорог.