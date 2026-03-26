США перехватили сообщения Украины о переводе средств на переизбрание Байдена

Секретные документы показывают, что в 2022 году американская разведка перехватила сообщения украинских чиновников, обсуждавших план перевода сотен миллионов долларов США, выделенных на проекты чистой энергии в Украине, в пользу кампании Джо Байдена на выборы 2024 года и Демократической партии. Об этом пишет издание JustNews.com, ссылкой на статью которого поделился президент Трамп.

По информации издания, директор национальной разведки Тулси Габбард поручила проверить, был ли план реализован, однако доказательств расследования этого во время администрации Байдена нет. В перехваченных сообщениях упоминаются американские подрядчики, через которых деньги могли попасть в кампанию, однако их имена засекречены.

Отмечается, что украинский олигарх Николай Злочевский привлек Хантера Байдена в совет директоров компании Burisma в 2014 году, чтобы заручиться защитой через его отца — тогда вице-президента США Джо Байдена. Джо Байден позднее предоставил сыну полное помилование за налоговые и оружейные нарушения в 2024 году.

Согласно документам ФБР и отчётам сенаторов Чака Грассли и Рона Джонсона, Злочевский платил миллионы долларов Хантеру и Джо Байдену за их участие в Burisma, включая договоренности, описанные в документах как «получили» — русское преступное сленговое выражение, означающее «был вынужден заплатить».

В рассекреченном отчете говорится, что украинское правительство совместно с неуточненными сотрудниками США через USAID в Киеве разработало план: часть средств, выделенных на инфраструктурный проект в Украине, должна была использоваться как прикрытие для перевода около 90% бюджета на финансирование переизбирательной кампании Джо Байдена.

На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский сотрудничает с посланниками Дональда Трампа по мирному плану для завершения войны, но его администрация сталкивается с новыми обвинениями в коррупции, в том числе в деле бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, пишет JustNews.