Пастор из окружения Пита Хегсета оказался в центре скандала после молитвы о смерти демократа. Ранее Дональд Трамп оказался в центре критики после своей реакции на смерть бывшего директора ФБР и специального прокурора Роберта Мюллера.

В США разгорелся скандал после того, как пастор, связанный с министром обороны США Питом Хегсетом, во время участия в подкасте допустил высказывания с пожеланиями смерти в адрес демократического политика Джеймса Таларико.

По данным американских СМИ, духовный советник Хегсета во время эфира заявил, что хотел бы видеть Таларико «распятым со Христом». В ходе обсуждения ведущий подкаста также произнёс молитву, в которой попросил Бога «убить его», «уничтожить их» и «сделать их как прах на земле». Эти заявления вызвали широкий общественный резонанс и критику со стороны политиков и общественных деятелей.

Джеймс Таларико — 36-летний политик из штата Техас, член законодательного собрания штата и студент пресвитерианской семинарии. Ранее он одержал победу на праймериз Демократической партии и стал кандидатом на выборах в Сенат США, где намерен соперничать с действующим сенатором Джоном Корнином. В последнее время Таларико называют одним из наиболее заметных новых политиков Демократической партии.

Сам Таларико отреагировал на высказывания пастора сдержанно. В своём публичном заявлении он подчеркнул, что не отвечает ненавистью на ненависть. «Вы можете молиться о моей смерти, пастор, но я всё равно люблю вас», — написал он, добавив, что выступает против проявлений религиозной ненависти в политике.

После волны критики пастор выступил с разъяснением, заявив, что его слова якобы касались «духовного обращения», а не буквальной смерти политика. Однако критики указывают, что запись подкаста содержит прямые формулировки с пожеланиями смерти.

Скандал произошёл на фоне напряжённой политической атмосферы в США и обсуждений роли религиозных лидеров в политике. Министр обороны Пит Хегсет считается союзником президента США Дональда Трампа и входит в число его ключевых сторонников. Сам Дональд Трамп ранее неоднократно подчёркивал важность поддержки со стороны религиозных консервативных кругов, что делает подобные инциденты особенно чувствительными в политическом контексте.

После сообщений о смерти Мюллера в возрасте 81 года Трамп опубликовал сообщение в социальной сети, в котором написал: «Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мёртв. Он больше не сможет причинять вред невиновным людям». Эти слова вызвали резкую реакцию со стороны политиков и общественных деятелей, которые назвали подобные высказывания недопустимыми для главы государства.

Роберт Мюллер был одной из ключевых фигур американской правоохранительной системы. Он занимал пост директора ФБР после террористических атак 11 сентября 2001 года, а позднее возглавил расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможных связях окружения Дональда Трампа с российскими структурами.