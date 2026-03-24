Республиканцы в Комитете Палаты представителей США по надзору начали расследование возможных масштабных мошенничеств с бюджетными средствами в хосписных программах Калифорнии. Председатель комитета Джеймс Комер направил письмо губернатору штата Гэвину Ньюсому с требованием предоставить документы и переписку о мерах по выявлению и предотвращению нарушений.

Законодатели заявили, что власти Калифорнии в течение нескольких лет знали о признаках мошенничества, включая завышение счетов по программе Medicare и регистрацию пациентов без их ведома, однако не приняли достаточных мер для предотвращения злоупотреблений.

По данным аудита штата за 2022 год, число хосписных организаций в округе Лос-Анджелес с 2010 года выросло на 1500%, а объём возможных переплат Medicare составил не менее 105 миллионов долларов за один год. Федеральные власти также оценивают возможные масштабы мошенничества в этом округе в миллиарды долларов.

Губернатор Гэвин Ньюсом в ответ заявил, что с 2021 года в штате проводится жёсткая кампания против мошенничества: аннулировано более 280 лицензий, расследуются сотни поставщиков услуг и привлечены к ответственности десятки обвиняемых.