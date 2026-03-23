В федеральном суде города Бостон врач из Флорида Симон Гринштейн признал вину в даче ложных сведений по делу о многомиллионном мошенничестве в сфере здравоохранения.

По данным прокуратуры, в 2020 году он сотрудничал с телемедицинской компанией и подписывал медицинские назначения на генетические тесты и медицинское оборудование, которые пациентам фактически не требовались. При этом врач, как установило следствие, не контактировал с пациентами и не проводил реальных обследований.

На основании подписанных документов поставщики направляли заявки в федеральную программу Medicare, которая выплатила более 3,1 миллиона долларов по фиктивным требованиям.

Вынесение приговора назначено на 24 июня 2026 года. В случае окончательного осуждения врачу грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.