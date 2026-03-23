В США предъявлены обвинения основателю компании Dublin Helping Hand по делу о мошенничестве на 90 миллионов долларов

В Сан-Франциско федеральные власти предъявили уголовные обвинения 38-летнему Анаpу Рустамову — гражданину Азербайджана — по делу о масштабном мошенничестве с федеральными медицинскими программами. Об этом сообщил прокурор США Крейг Х. Миссакян.

По данным обвинительного заключения, Рустамов, ранее проживавший в Саннивейл, участвовал в схеме подачи тысяч фиктивных заявок на оплату медицинского оборудования через программу Medicare Advantage. Общая сумма заявленных выплат превысила 90 миллионов долларов.

Следствие утверждает, что с октября 2024 года по июнь 2025 года Рустамов действовал через созданную им компанию Dublin Helping Hand. Через эту структуру в страховые организации, работающие с программами Medicare, направлялись массовые заявки на оплату медицинских устройств — в том числе глюкометров и ортопедических бандажей.

Как следует из материалов дела, оборудование фактически не предоставлялось пациентам, не требовалось им по медицинским показаниям и не было назначено врачами. Указанные в документах пациенты, по данным следствия, не знали о подаче заявок на их имя, а медицинские работники, фигурировавшие в документах, не давали разрешения на оформление таких запросов.

Власти также сообщили, что подозреваемый в настоящее время находится в розыске.

Обвинительное заключение содержит лишь утверждения следствия. Подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде. В случае признания виновным ему может грозить до 20 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов по каждому пункту обвинения.