Сан-Франциско стремительно проседает: данные NASA предупреждают о рисках для жителей

Город Сан‑Франциско проседает быстрее, чем ожидалось ранее, что в сочетании с повышением уровня моря может создать угрозу для инфраструктуры и безопасности людей. Об этом свидетельствуют новые данные NASA.

Согласно выводам специалистов, отдельные районы города постепенно опускаются, что усиливает последствия повышения уровня мирового океана. В некоторых местах скорость проседания поверхности оказалась выше прежних прогнозов, что может увеличить риск затоплений, особенно во время сильных штормов и высоких приливов.

Ученые отмечают, что сочетание двух факторов — повышения уровня моря и постепенного проседания почвы — представляет наибольшую опасность. Такая динамика способна привести к повреждению дорог, инженерных коммуникаций и зданий, а также повысить вероятность наводнений в прибрежных районах.

Эксперты подчеркивают, что проблема носит долгосрочный характер и требует планирования защитных мер уже сейчас. Среди возможных решений рассматриваются укрепление береговой линии, модернизация дренажных систем и пересмотр строительных стандартов для новых объектов.

Исследователи также обращают внимание, что подобные процессы фиксируются и в других регионах Калифорнии, где на состояние почвы влияют природные факторы и деятельность человека.

Ранее ученые предупреждали, что при сохранении нынешних тенденций прибрежные города по всему миру могут столкнуться с более частыми и разрушительными наводнениями в ближайшие десятилетия.