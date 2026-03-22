В Лос-Анджелесе задержаны 11 человек по делу о мошенничестве с недвижимостью на миллионы долларов. Одна из обвиняемых – гражданка Азербайджана, имеющая статус постоянного жителя США

В Лос-Анджелесе федеральные власти задержали 11 обвиняемых, включая двух иностранных граждан, по делу о масштабной мошеннической схеме с использованием личных данных пожилых владельцев недвижимости. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Согласно обвинительному заключению из 15 пунктов, фигуранты похищали личные данные пожилых людей, получали отчеты о праве собственности на жилую недвижимость, а затем привлекали миллионы долларов займов у частных кредиторов, выдавая их за обеспеченные недвижимостью жертв.

Среди задержанных — жители районов Голливуд, Норт-Голливуд и Глендейл, а также других городов штатов Калифорния и Флорида. Двое обвиняемых являются иностранными гражданами — один гражданин Ирана, в отношении которого ранее был выдан ордер на депортацию, и одна гражданка Азербайджана, имеющая статус постоянного жителя США.

По данным следствия, схема действовала с января 2021 года по май 2023 года. Организаторы получали персональные данные пожилых владельцев недвижимости в районах Голливуд, Голливуд-Хиллз, Вествуд и Чайнатаун в Лос-Анджелес, а также в Санта-Моника.

Используя похищенные данные, обвиняемые создавали поддельные удостоверения личности и электронные почтовые аккаунты, выдавали себя за представителей или родственников владельцев недвижимости и подавали фиктивные заявки на кредиты под залог домов. Для получения средств они также изготавливали поддельные банковские выписки, договоры аренды, медицинские справки и свидетельства о смерти.

Следствие установило, что после одобрения кредитов документы нотариально заверялись с использованием подставных лиц, а деньги переводились на банковские счета, контролируемые участниками схемы. Некоторые обвиняемые создавали так называемые «синтетические личности» — фиктивные профили, объединяющие реальные данные жертв и вымышленные сведения, что позволяло открывать новые банковские счета.

По оценкам следствия, общий предполагаемый ущерб составил около 17,4 миллиона долларов, при этом фактические потери кредиторов достигли примерно 6 миллионов долларов.

В случае признания виновными обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинений, связанных с мошенничеством и отмыванием денег, а также обязательный дополнительный срок два года тюрьмы по обвинениям в краже личных данных. Все обвиняемые считаются невиновными до вынесения приговора судом.