Высокопоставленный чиновник Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США оказался в центре скандала после публикации сообщений о его резких политических высказываниях и необычных заявлениях.

Речь идет о руководителе управления реагирования и восстановления FEMA Грегге Филлипсе. Согласно расследованию телеканала CNN, ранее он делал агрессивные политические заявления, распространял конспирологические теории и утверждал, что якобы пережил «телепортацию».

В одном из подкастов в январе 2025 года Филлипс рассказал, что однажды собирался поехать в ресторан сети Waffle House, однако якобы неожиданно оказался у другого ресторана этой сети примерно в 50 милях от своего первоначального местоположения. Он заявил, что считает этот случай реальным и назвал его «невероятным приключением». В другом эпизоде он утверждал, что его автомобиль якобы был поднят в воздух и перемещён в церковь.

Журналисты также обратили внимание на его резкие политические высказывания. В частности, в одном из выступлений он использовал оскорбительные выражения в адрес бывшего президента Джо Байдена. В более ранних публикациях он также допускал уничижительные комментарии в адрес конгрессмена Джерри Надлера.

Кроме того, по данным СМИ, Филлипс распространял заявления о якобы существующих угрозах со стороны иностранных вооружённых групп внутри США и призывал граждан обучаться обращению с оружием.

Сообщается, что публикация этих материалов появилась незадолго до его запланированного выступления перед комитетом Палаты представителей США по вопросам внутренней безопасности.

Представитель FEMA назвал сообщения «нелепыми» и заявил, что многие из приведённых высказываний вырваны из контекста или относятся к личным разговорам, сделанным до назначения на должность.

По информации источников внутри агентства, ранее некоторые сотрудники выражали сомнения относительно опыта Филлипса. Однако позже часть из них отметила, что его участие в работе во время серии штормов помогло частично развеять первоначальные опасения, сообщает CNN.