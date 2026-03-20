В штате Нью-Йорк полиция предъявила обвинения водителю грузовика из Северной Каролины после инцидента на автомагистрали New York State Thruway, где транспортное средство повредило несколько мостов.

18 марта 2026 года тягач с платформой, перевозивший экскаватор превышающей допустимую высоту, двигался на запад и задел ряд мостов на местном шоссе.

Полиция остановила грузовик в районе Сиракьюс. За рулем находился 38-летний Александр Таракановский. По данным следствия, за примерно 60 миль он столкнулся более чем с десятком мостов.

Сообщается, что пострадавших нет. Большинство мостов получили незначительные повреждения, часть — умеренные. Все дороги остаются открытыми, проверки продолжаются.

Водителю предъявлено обвинение в создании угрозы жизни по неосторожности второй степени, а также выписано более 20 штрафов за нарушения, включая несоблюдение правил безопасности коммерческих перевозок. Суд назначен на 8 апреля 2026 года.