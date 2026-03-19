Офис Генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) опубликовал отчет, в котором подверг критике существующие механизмы контроля за прямой бюджетной поддержкой Украины. Согласно документу от 3 марта 2026 года, надзорные меры обеспечили лишь “ограниченную уверенность” в том, что многомиллиардные взносы США в трастовые фонды использовались правительством Украины строго по назначению.

В период с 2022 по 2024 фискальные годы Конгресс США выделил около 30,7 миллиарда долларов на прямую бюджетную поддержку Киева. Основная часть этих средств — более 25 миллиардов долларов — была направлена в фонд PEACE под управлением Всемирного банка. Эти деньги предназначались для выплаты зарплат госслужащим, учителям, медикам и спасателям, а также для социальной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Аудиторы установили, что USAID не получало вовремя или в полном объеме отчеты от привлеченных подрядчиков, ответственных за мониторинг. Компания Deloitte, осуществлявшая проверку дееспособности украинских институтов, представила почти треть своих отчетов с задержками. Еще более серьезная ситуация сложилась с компанией KPMG, которая должна была проводить финансовый аудит расходов на пенсии, образование и здравоохранение. Ни один из шести обязательных аудиторских отчетов не был сдан в срок.

Несмотря на отсутствие ключевых проверочных данных, USAID продолжало выделять новые транши. В отчете подчеркивается, что такая практика ограничивала возможности агентства убедиться в целевом использовании средств перед предоставлением дополнительного финансирования.

Отдельное внимание в расследовании уделено выплатам для переселенцев. Проверка показала, что американские средства частично шли на дублирующие платежи одним и тем же лицам. Кроме того, выплаты продолжали начисляться гражданам, которые официально выехали на постоянное место жительства за границу, что является нарушением правил программы. Согласно украинскому законодательству, переезд в другую страну является прямым основанием для отмены статуса внутреннего переселенца (ВПЛ). Тем не менее из-за сбоев в системе верификации деньги продолжали начисляться тем, кто уже не проживал в Украине.

Хотя правительство Украины предприняло шаги по ужесточению верификации, власти до сих пор не знают точного масштаба незаконных выплат.

В ходе проверки были выявлены факты «двойного финансирования». Одни и те же получатели пособий проходили по системе дважды и получали выплаты по нескольким счетам одновременно.

Представители USAID объяснили задержки в отчетности сложной обстановкой в Украине, включая перебои в связи и трудности с получением информации от украинских ведомств. Тем не менее, Генеральный инспектор вынес три рекомендации по усилению прозрачности и контроля. На данный момент они считаются невыполненными до момента предоставления агентством четкого плана действий.

США выделили миллионы долларов на услуги частных аудиторских компаний (KPMG и Deloitte), однако не получили ожидаемого результата.

Компания Deloitte систематически задерживала почти треть отчетной документации. Фактически средства США тратились на «бумажный» надзор, который не обеспечивал реальной защиты от растрат.

Одним из самых серьезных нарушений признано решение USAID продолжать выделение миллиардных траншей при полном отсутствии актуальных аудиторских данных. Агентство направило очередные 2,5 миллиарда долларов в середине 2023 года, не имея подтверждения, что предыдущие сотни миллионов долларов дошли до законных получателей и были использованы по назначению.

С июля 2025 года ответственность за реализацию оставшихся программ перешла к Государственному департаменту США. Вопрос о завершении задержанных аудиторских проверок KPMG остается открытым.

