В штате Нью-Йорк произошло смертельное ДТП с участием нескольких автомобилей, в результате которого погибли местный епископ церкви и его супруга.

Авария произошла вечером 15 марта 2026 года около 22:13 на автомагистрали Southern State Parkway в районе города Хемпстед (округ Нассо). По данным полиции, водитель Cadillac Escalade — 36-летняя Диана Кутателадзе из Оушенсайд — двигалась на запад, задела BMW и после этого потеряла управление.

Автомобиль пересёк разделительную полосу, выехал на встречное направление и столкнулся с несколькими машинами, включая лобовое столкновение с Toyota Highlander. Всего в аварии участвовали шесть автомобилей и десять человек.

В результате ДТП погибли два пассажира Toyota — 82-летний Дональд Максвелл, епископ местной пятидесятнической церкви, и его 88-летняя супруга Лисент Максвелл. По данным СМИ, они возвращались домой после церковного служения. Следствие считает, что водитель, находившаяся в состоянии опьянения, стала причиной гибели супружеской пары.

Несколько других пострадавших были доставлены в больницы: один человек находится в критическом состоянии, остальные получили травмы, не угрожающие жизни.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать превышение скорости и состояние опьянения водителя.

Кутателадзе задержана. Ей предъявлены обвинения, включая отягчённое убийство на транспорте, непредумышленное убийство, нападение второй степени, вождение в нетрезвом виде и опасное вождение. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде, подозреваемая не признает своей вины.

Адвокат службы правовой помощи отметил, что Кутателадзе — мать четверых детей, включая годовалых близнецов — проживает в Оушенсайде уже шесть лет, не имеет судимостей и в прошлом году получила юридическую степень в Школе права Кардоцо.

Если её признают виновной, ей грозит от восьми до 25 лет лишения свободы, пишет NYPost.

Расследование продолжается. Полиция просит свидетелей или обладателей видеозаписей связаться со следователем Джеффри Шиллингфордом по телефону 212-814-9597.