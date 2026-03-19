Дэнвилл признан самым безопасным городом Калифорнии в 2026 году

Город Дэнвилл в штате Калифорния занял первое место в рейтинге самых безопасных городов штата в 2026 году. Уровень преступности здесь остаётся значительно ниже как средних показателей по Калифорнии, так и по стране в целом.

Согласно последним данным, уровень насильственных преступлений составляет около 0,6 на 1 000 жителей, а имущественных — 5,9 на 1 000 человек. В целом показатели преступности в Дэнвилле ниже, чем примерно в 77% других городов штата.

Основную долю правонарушений составляют преступления против собственности — взломы автомобилей, кражи почты и посылок. В отдельных случаях фиксируются кражи из жилых домов и инциденты в торговых зонах.

Местные власти делают ставку на профилактику и сотрудничество с жителями. Полиция, действующая через офис шерифа округа Контра-Коста, активно привлекает волонтёров к патрулированию районов и предупреждению преступлений. В городе также применяются современные технологии, включая камеры распознавания автомобильных номеров.

Дополнительной мерой безопасности стала программа проверки домов во время отсутствия владельцев: жители могут заранее уведомить полицию о своём отъезде, после чего сотрудники или добровольцы периодически осматривают их жильё.

Эксперты отмечают, что сочетание низкого уровня преступности, активной работы правоохранительных органов и участия местного сообщества позволяет Дэнвиллу сохранять статус одного из самых безопасных городов не только Калифорнии, но и США.