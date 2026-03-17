Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михол Мартин сделал ряд заявлений, затронув в том числе ситуацию вокруг Украины.

Трамп заявил, что Соединённые Штаты ранее оказали значительную поддержку Украине, однако не получили сопоставимой помощи от союзников по НАТО в других конфликтах, в частности против Ирана. По его словам, администрация предыдущего президента Джо Байден направила Киеву сотни миллиардов долларов в виде военной техники и финансовой помощи.

«Я думаю, что они очень глупы. То, что происходит в Украине, вероятно, можно было бы завершить за 400 миллиардов долларов. Мы больше не тратим никаких денег. Они покупают у нас (оружие – SlavicSac.com) и платят полную цену. Но Байден предоставил им от 350 до 400 миллиардов долларов в виде техники и наличных. Когда-нибудь им придётся разобраться с этими наличными, — заявил Трамп. – Без этой поддержки Украина потерпела бы поражение в первый же день, а поставляемое вооружение было лучшим в мире».

В свою очередь, Михол Мартин отметил, что Россия вторглась в Украину и продолжает атаки на гражданскую инфраструктуру. Он подчеркнул необходимость продолжения усилий по достижению мира и поддержке украинского народа.

Ирландский премьер добавил, что, несмотря на различные позиции союзников, международное сообщество должно стремиться к мирному урегулированию конфликта и обеспечению безопасности в регионе.

Заявления прозвучали на фоне более широкой дискуссии о роли США и их союзников в международных конфликтах, включая ситуацию на Ближнем Востоке и будущее сотрудничества в рамках НАТО.