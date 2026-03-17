Пентагон подтвердил нарушения генерала США в Украине

Инспекция Министерства обороны США опубликовала резюме расследования в отношении генерал-майора Антонио Агуто-младшего, который руководил Группой содействия безопасности Украине.

Расследование началось летом 2024 года после поступления анонимных жалоб, в которых утверждалось, что генерал нарушал правила обращения с секретной информацией, злоупотреблял алкоголем во время служебной поездки в Киев и мог находиться в нетрезвом состоянии на официальных встречах.

По итогам проверки часть обвинений подтвердилась. Установлено, что Агуто нарушил требования безопасности: он поручил подчинённым перевозить секретные документы без необходимых разрешений и не обеспечил их надлежащую упаковку и контроль. В результате документы были забыты в поезде в Польше и находились без присмотра более суток, после чего были возвращены американской стороне.

Также подтверждено, что генерал нарушил правила Европейского командования США, ограничивающие употребление алкоголя. Следствие пришло к выводу, что во время официальных приемов в Киеве он находился в состоянии опьянения.